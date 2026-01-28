 
Общество

В Островском округе скончался последний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Кошелев

На 102-м году жизни скончался Михаил Кошелев – ветеран Великой Отечественно войны, Почетный гражданин Островского округа, сообщил глава муниципалитета Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Быстров / Telegram-канал

«От лица администрации и себя лично выражаю искренние соболезнования родным и близким фронтовика. Мы будем помнить Михаила Васильевича добрым, мудрым, отзывчивым человеком, которому в жизни довелось пройти немало суровых испытаний. Светлую память о нем мы будем хранить в наших сердцах», - отметил Дмитрий Быстров.

Михаил Кошелев родился 31 октября 1924 года в деревне Новосел Демянского района Новгородской области. Окончил среднюю школу, Валдайское педагогическое училище. 31 октября 1943 года его призвали в Красную Армию. В годы войны служил в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, первом и втором Украинских фронтах. Прошёл путь от красноармейца до сержанта, командовал отделением связи.

За боевые заслуги Михаил Кошелев был удостоен множества наград: орденом Отечественной войны второй степени; орденом Трудового Красного Знамени; медалью «За боевые заслуги»; медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; медалью Жукова; юбилейными наградами.

В 2025 году Михаилу Кошелеву было присвоено звание Почетного гражданина Островского района.

