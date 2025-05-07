Общество

Единственному живущему в Островском районе ветерану Великой Отечественной войны вручили ленту почетного гражданина

Звание «Почётный гражданин муниципального образования "Островский район"» присвоено единственному здравствующему на сегодня на территории муниципалитета участнику Великой Отечественной войны, 100-летнему фронтовику Михаилу Кошелеву, сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Дмитрий Быстров / Telegram

Почётную ленту и удостоверение дочери ветерана вручил Дмитрий Быстров во время поздравления ветеранов района мобильной группой в рамках празднования 80-летия Великой Победы.

«Михаил Кошелев - настоящий пример мужества и подлинного патриотизма для всех земляков. Это невероятно стойкий и мудрый человек, доброжелательный и приятный собеседник. Мы желаем ветерану и ухаживающей за ним дочери крепкого здоровья, благополучия, такой же крепости духа и ещё долгих лет жизни. Положительных эмоций, мира и благополучия вам! Спасибо за Победу!» - сказал глава района.

Михаил Кошелев в годы войны был красноармейцем, сержантом, командиром отделения связи. Воевал на фронте с 1943 года в составе 73-го стрелкового корпуса 52-й армии на Степном, 1-м и 2-м Украинских фронтах. Форсировал Днепр, за что награждён медалью «За боевые заслуги».

Дмитрий Быстров отметил, что с инициативой о присвоении фронтовикам – участникам Великой Отечественной войны звания Почётных граждан своих регионов выступило Министерство обороны РФ. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

Ранее Михаилу Кошелеву вручили медаль в честь 80-летия Победы.