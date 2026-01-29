 
Восемь несовершеннолетних до сих пор не найдены в Псковской области

53 заявления и сообщения о безвестном исчезновении граждан, из которых 10 лиц на момент пропажи не достигли 18-летнего возраста, зарегистрировали сотрудники полиции в Псковской области в 2025 году, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

Местонахождение всех детей, объявленных в розыск в истекшем году, установлено, однако остаются пропавшими восемь  несовершеннолетних, которые исчезли в предшествующие годы — в их число входят Павел Матросов и Валентина Корик, которых ищут с 2007 года. В полиции отмечают, что пока на 100% не будет доказано другое, для сотрудников УМВД России по Псковской области Павел Матросов и Валентина Корик живы. 

Случаи похищения человека (статья 126 УК РФ) или незаконного лишения свободы (статья 127 УК РФ) в 2025 году не выявлены. В УМВД заявили, что эти преступления не характерны для Псковской области и ранее они совершались крайне редко.

