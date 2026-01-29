Снегопад в Великих Луках не утихает

Снегопад в Великих Луках продолжается, городские службы работают над расчисткой города, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Трактора, комбинированные дорожные машины (КДМ) и бригады рабочих занимаются очисткой дорог, тротуаров, съездов, пешеходных зон и остановочных комплексов.

Специалисты уделяют особое внимание ключевым маршрутам и местам с высокой проходимостью, чтобы обеспечить безопасность и комфорт горожан. Работы ведутся в усиленном режиме — в условиях непогоды специалисты оперативно реагируют на ситуацию, заключили в администрации.

Напомним, сильные осадки в Великих Луках связаны с прохождением циклона. По прогнозам синоптиков, до Пскова эти снегопады не дойдут.