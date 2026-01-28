 
В Великих Луках продолжается уборка снега после непогоды

Непогода и снегопад продолжаются в Великих Луках. В связи с этим коммунальные службы города, подрядчик и субподрядные организации, ответственные за уборку, работают в круглосуточном режиме. Об этом сообщил глава городской администрации Андрей Беляев в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Андрей Беляев / Telegram

По словам градоначальника, в первую очередь внимание уделяется крупным магистралям, остановкам общественного транспорта и подходам к социально значимым объектам. Далее техника и рабочие переходят к уборке отдаленных районов города.

 

Андрей Беляев также уточнил, что во дворах работают управляющие компании.

«Предпринимателям и организациям необходимо обеспечить своевременную уборку и безопасность на закрепленных территориях. Благодарю всех жителей за понимание и терпение», — заключил глава администрации. 

Напомним, сильные осадки в Великих Луках связаны с прохождением циклона. По прогнозам синоптиков, до Пскова эти снегопады не дойдут. 

Пресс-портреты

Беляев Андрей Геннадьевич

Беляев Андрей Геннадьевич

Глава администрации Великих Лук

