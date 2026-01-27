 
Стало известно, дойдет ли до Пскова обрушившийся на Великие Луки снегопад

Осадки в Великих Луках связаны с прохождением циклона, который идёт по югу региона, сообщила Псковской Ленте Новостей начальник Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова.

По её словам, в основном эти осадки будут на юго-востоке, конкретно в Великих Луках. За предыдущие сутки выпало 7 мм осадков, что, как сказала синоптик, является сильным снегом.

Тала Нещадимова отметила: «Декадная норма осадков составляет 13,7 мм, а норма за месяц - 37 мм». «По прогнозам, снег продолжит идти, и есть вероятность, что за сегодняшний и завтрашний день Великие Луки достигнут декадной нормы, то есть за 2 дня выпадет норма, которая должна выпадать за десять дней, если бы она выпадала плавно», - рассказала начальник Псковского гидрометцентра.​

Она также подчеркнула, что само по себе явление является абсолютно стандартным для зимы в Псковской области, и уточнила, что этот снег до Пскова не дойдёт.

