В Великих Луках в январе выпало более 100% от нормы осадков – Тала Нещадимова

В ближайшие дни синоптики не ожидают осадков, но в конце первой пятидневки февраля возможен умеренный снег, сообщила начальник Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС» Тала Нещадимова. 

Синоптик также сообщила о количестве уже выпавших осадков. По ее словам, на севере и в центре области выпало осадков ниже нормы (менее 50%), в Великих Луках зафиксировано превышение нормы (более 100%), в Опочке и Пушкинских Горах количество осадков близко к норме.

Тала Нещадимова напомнила о предыдущих рекордах высоты снежного покрова: в Пскове в январе – 74 см, в феврале – 81 см, а в Великих Луках, соответственно, 46 и 56 см. При этом начальник Псковского гидрометцентра обратила внимание, что «это то, что было зафиксировано на метеоплощадке, то есть сугробы — ещё выше».

Специалист добавила, что высота снега на севере области ниже средней многолетней, в то время как на юге и востоке, особенно в Бежаницком округе и в Великих Луках, зафиксировали максимальные значения по метеостанциям.

