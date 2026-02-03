 
Общество

В лаборатории «Титан-Полимера» ввели в эксплуатацию новое оборудование контроля качества БОПЭТ пленки

В лаборатории завода «Титан-Полимер» введено в эксплуатацию новое оборудование контроля качества БОПЭТ пленки – денситометр и блескомер. Комплекс направлен на повышение точности и скорости аналитических операций при контроле продукции, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе завода.

Фото здесь и далее: «Титан-Полимер»

Денситометр обеспечивает измерение оптической плотности металлизированной пленки в проходящем свете. Оборудование позволяет оценивать толщину алюминиевого слоя и равномерность металлизации. Блескомер используется для высокоточного измерения блеска поверхности и отражательной способности материала. Этот показатель важен не только для внешнего вида будущей гибкой упаковки, но и для оценки барьерных свойств пленки.

Ранее лаборатория была дополнительно оснащена анализатором влажности, лабораторными весами, толщиномером, сушильным шкафом и тестером трения. Модернизация и расширение приборной базы сократили время проведения контрольных операций и повысили стабильность производственных процессов, что обеспечивает высокое качество выпускаемой продукции.

Заводская лаборатория является ключевым звеном производственного цикла. Ежедневно здесь выполняется более двухсот исследований, включающих контроль качества сырья, полуфабрикатов и готовой БОПЭТ пленки на всех этапах производства.

«Рост объемов производства и расширение ассортимента требуют многоуровневого и непрерывного контроля качества. Современное оборудование позволяет оперативно отслеживать параметры БОПЭТ пленки и своевременно корректировать их на производственном этапе. Это обеспечивает выпуск продукции, соответствующей требованиям рынка», - отметила директор по качеству завода «Титан-Полимер» Наталья Абрамова.
