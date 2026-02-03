В псковских школах начали устанавливать оборудование для безналичной оплаты в столовых

Ряд школ псковского региона присоединились к проекту «Классная карта», благодаря которому в учреждениях образования внедряется безналичная система оплаты в школьных столовых и осуществляется контроль доступа в здание. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В настоящее время в учреждениях ведется монтаж оборудования. В дальнейшем планируется масштабировать инициативу на все школы области.

Проект развивается в рамках подписанного ранее между правительством Псковской области и Сбербанком соглашения о сотрудничестве.

Помимо этого, продолжается работа по развитию и совершенствованию аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», который направлен на обеспечение общественной безопасности жителей региона.

Напомним, итоги работы Псковского отделения банка в 2025 году, а также совместные проекты и перспективные направления сотрудничества обсуждались на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова.