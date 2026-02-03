В Псковской области обсуждают создание «Единой карты псковича» на базе платежной системы «МИР»

На встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Северо-Западного банка Сбербанка Дмитрия Суховерхова обсуждался новый партнерский проект для жителей региона — «Единая карта псковича». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного правительства.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Идея заключается в создании универсальной многофункциональной карты на базе платежной системы «МИР». Она позволяет интегрировать социальные, транспортные и финансовые сервисы в одном носителе, предоставляя единый инструмент для оплаты услуг, проезда, получения льгот и другие преимущества.

Дмитрий Суховерхов поблагодарил команду Псковской области за взаимодействие по многим направлениям и доверие к финансовым продуктам компании: