 
Общество

Пожароопасный сезон может начаться в Псковской области с 1 апреля

0

Начало пожароопасного сезона в Псковской области возможно уже с 1 апреля, сказал губернатор региона Михаил Ведерников в ходе всероссийского совещания по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону, которое прошло под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева. Итоги встречи глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«По прогнозам наиболее критичным должен быть май с учётом количества дней с высоким и чрезвычайным классом пожарной опасности», - подчеркнул глава региона.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе совместно с ГУ МЧС России по Псковской области выстроена комплексная система превентивных мер на сезонные риски. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Организовано взаимодействие с командованием Псковского территориального гарнизона, для ликвидации заторов подготовлена пиротехническая команда с запасом взрывчатых веществ. Органы управления, силы и средства Псковской областной подсистемы РСЧС готовы к безопасному прохождению весеннего половодья и пожароопасному сезону 2026 года.

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026