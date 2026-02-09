Названы сроки весеннего половодья в Псковской области

Сроки весеннего половодья в Псковской области обозначил губернатор региона Михаил Ведерников во всероссийском совещании по противопаводковым мероприятиям и подготовке к пожароопасному сезону, которое прошло под председательством вице-премьера Правительства РФ Дмитрия Патрушева. Итоги встречи глава региона опубликовал в своем Telegram-канале.

Фото: Михаил Ведерников / Telegram

«В Псковской области вскрытие рек ожидаем к концу марта – началу апреля. Пики весеннего половодья прогнозируются в первой-второй декаде апреля», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что в регионе совместно с ГУ МЧС России по Псковской области выстроена комплексная система превентивных мер на сезонные риски. Для оперативного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации создана группировка сил и средств территориальной подсистемы РСЧС. Организовано взаимодействие с командованием Псковского территориального гарнизона, для ликвидации заторов подготовлена пиротехническая команда с запасом взрывчатых веществ. Органы управления, силы и средства Псковской областной подсистемы РСЧС готовы к безопасному прохождению весеннего половодья и пожароопасному сезону 2026 года.

