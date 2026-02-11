Суд в Москве оштрафовал Telegram на 10,8 млн рублей

Таганский суд Москвы признал мессенджер Telegram виновным в отказе удалить запрещенную в РФ информацию.

«Telegram признан виновным в совершении двух административных правонарушений, по которым назначен административный штраф на общую сумму 10 млн 800 тысяч рублей», - сказали в суде.

Мессенджер признан виновным в непринятии мер по удалению информации, запрещенной в РФ (статья 13.41 КоАП РФ), пишет Интерфакс.

В течение последних лет крупнейшие интернет-сервисы - Google, Telegram, Facebook* (информационный ресурс запрещенной в РФ организации), TikTok и другие - неоднократно привлекались в России к ответственности за неудаление запрещенного контента. Российскими судами компаниям были назначены многомиллионные штрафы, часть из которых уже взыскана.

Накануне, 10 февраля, Роскомнадзор заявил, что продолжит введение последовательных ограничений для Telegram, поскольку компания по-прежнему не выполняет требования российского законодательства. Ограничивать работу мессенджера РКН начал в августе.

