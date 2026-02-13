«Мы с Тамарой ходим парой»: еще один циклон обрушится на Северо-Запад

На Северо-Запад России циклон Ульрике принесет снегопады и метели 13-14 февраля, сообщили в Telegram-канале «Метеодневник. Новости погоды».
Фото: «Метеодневник. Новости погоды» / Telegram
Сегодня Европейскую территорию России ждет очередная порция снегопадов. Помимо циклона Тамара, который принесет в Псковскую область минусовые температуры и обильные снегопады, параллельно на регион надвигается другой циклон - Ульрике.
Пиковая интенсивность и накопление снега ожидается в Псковской области, а также на границе Ярославской, Костромской и Вологодской областей. В этих местах прибавка составит свыше 20 сантиметров свежевыпавшего снега.
Ранее в МЧС жителей Псковской области предупредили о сильном снеге.