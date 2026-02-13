 
Общество

«Мы с Тамарой ходим парой»: еще один циклон обрушится на Северо-Запад

0

На Северо-Запад России циклон Ульрике принесет снегопады и метели 13-14 февраля, сообщили в Telegram-канале «Метеодневник. Новости погоды».

Фото: «Метеодневник. Новости погоды» / Telegram

Сегодня Европейскую территорию России ждет очередная порция снегопадов. Помимо циклона Тамара, который принесет в Псковскую область минусовые температуры и обильные снегопады, параллельно на регион надвигается другой циклон - Ульрике.

Смотрите также

С пятницы на Псковскую область обрушатся снегопады циклона «Тамара»

0

«Теплофронтальный снегопад уже прямо сейчас начинается на юге Псковской области. Он начнет усиливаться после полудня и смещаться все восточнее – под ударом окажутся Новгородская, Тверская, Вологодская, частично Ленинградская, Архангельская и другие области на востоке СЗФО, ЦФО и севере ПФО», - говорится в сообщении канала.

Пиковая интенсивность и накопление снега ожидается в Псковской области, а также на границе Ярославской, Костромской и Вологодской областей. В этих местах прибавка составит свыше 20 сантиметров свежевыпавшего снега.

Ранее в МЧС жителей Псковской области предупредили о сильном снеге. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026