«Мы с Тамарой ходим парой»: еще один циклон обрушится на Северо-Запад

На Северо-Запад России циклон Ульрике принесет снегопады и метели 13-14 февраля, сообщили в Telegram-канале «Метеодневник. Новости погоды».

Фото: «Метеодневник. Новости погоды» / Telegram

Сегодня Европейскую территорию России ждет очередная порция снегопадов. Помимо циклона Тамара, который принесет в Псковскую область минусовые температуры и обильные снегопады, параллельно на регион надвигается другой циклон - Ульрике.

«Теплофронтальный снегопад уже прямо сейчас начинается на юге Псковской области. Он начнет усиливаться после полудня и смещаться все восточнее – под ударом окажутся Новгородская, Тверская, Вологодская, частично Ленинградская, Архангельская и другие области на востоке СЗФО, ЦФО и севере ПФО», - говорится в сообщении канала.

Пиковая интенсивность и накопление снега ожидается в Псковской области, а также на границе Ярославской, Костромской и Вологодской областей. В этих местах прибавка составит свыше 20 сантиметров свежевыпавшего снега.

Ранее в МЧС жителей Псковской области предупредили о сильном снеге.