Омбудсмен проверил условия содержания и провел прием граждан в псковском СИЗО

Соблюдение прав и свобод граждан в практически заполненном следственном изоляторе №1 УФСИН России по Псковской области проверил уполномоченный по правам человека в регионе Дмитрий Шахов 12 февраля, сообщил Псковской Ленте Новостей омбудсмен.

Во время посещения СИЗО-1 уполномоченный осмотрел камеры, где содержатся подозреваемые и обвиняемые в уголовных преступлениях. Он также проверил условия оказания медицинской помощи и как происходит взаимодействие с гражданскими медицинскими учреждениями.

Дмитрий Шахов ознакомился с соблюдением прав на свободу вероисповедания и возможностями посещения заключенных родственниками и священнослужителями. Он изучил организацию приема и отправки почтовой корреспонденции и условия пользования библиотекой и услугами магазина.

В завершение посещения уполномоченный по правам человека в Псковской области провел личный приём граждан, которые обратились с просьбой о встрече. Среди них был заместитель руководителя одной из всероссийских политических партий и депутат законодательного органа власти.

Дмитрий Шахов предоставил правовые разъяснения и консультации по действующему законодательству. Жалоб на условия содержания от граждан не поступило.