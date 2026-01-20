Анастасия Повторейко останется в СИЗО

Главному врачу Псковской областной инфекционной больницы, депутату Псковского областного Собрания Анастасии Повторейко не стали менять меру пресечения, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

Постановление может быть обжаловано в Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге.

Об изменении меры пресечения ходатайствовала сама подсудимая и ее адвокат Алла Мамченко. В ходе заседания адвокат подробно изложила позицию защиты, заявив, что ее подзащитная стала «заложником ситуации» в системе здравоохранения. Алла Мамченко подчеркнула, что признает факт превышения должностных полномочий, однако пояснила, что обвиняемая не преследовала корыстных целей. Адвокат обратила внимание суда на системные проблемы финансирования медучреждений.

«Сейчас почти каждое второе медучреждение имеет кредиторскую задолженность. Анастасия Викторовна в этом виновата? Она верно обращает внимание, что она эти деньги не похитила. Так а куда эти деньги пошли? На налоги. На коммунальные платежи — 68 миллионов инфекционная больница платит в год», — заявила Алла Мамченко.

Адвокат также указала, что Анастасия Повторейко не сможет помешать следствию, поскольку все медицинские карты уже изъяты и опечатаны, а свидетели допрошены. Помимо этого, она напомнила о репутации и депутатской деятельности Анастасии Повторейко, избранной в Псковское областное Собрание депутатов от «Единой России», и гарантировала, что ее подзащитная будет сотрудничать со следствием для установления истины.

Прокурор Игорь Дуженко в свою очередь ходатайствовал об обоснованности решения о заключении под стражу, ссылаясь на доводы о том, что Анастасия Повторейко может покинуть регион и препятствовать следствию, находясь за пределами СИЗО.

Сама подсудимая в ходе судебного заседания указала, что признает вину, но категорически отрицает личную заинтересованность.

При вынесении решения было учтено состояние здоровья Анастасии Повторейко, наличие несовершеннолетних детей. В ходе суда к делу были приобщены характеристики за подписью первого заместителя губернатора Псковской области Веры Емельяновой, председателя Псковского областного Собрания депутатов Александра Котова, справка о состоянии здоровья из больницы СИЗО №1, медицинская карта подсудимой.

Суд дважды уходил на перерыв. Первый объявили в связи с эмоциональным состоянием Анастасии Повторейко, второй — для общения подсудимой с защитником.

Рассмотрение апелляции по уголовному делу проходило в Псковском областном суде 20 января.

Участие подсудимой в заседании было обеспечено по средству видеоконференцсвязи. На процессе присутствовали дети Анастасии Повторейко.

Напомним, заседание должно было состояться 16 января, но было перенесено из-за болезни подсудимой.

Ранее главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде.

Уголовное дело в отношении Анастасии Повторейко возбуждено по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое из корыстной заинтересованности).

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

Анастасия Повторейко занимает пост главного врача Псковской областной инфекционной больницы с 2020 года. С 2021 года назначена главным внештатным специалистом-пульмонологом Псковской области.

19 сентября 2021 года избрана депутатом Псковского областного Собрания депутатов седьмого созыва по единому избирательному округу от регионального отделения партии «Единая Россия». В выборах участвовала в составе общеобластной части списка. Член комитета по труду и социальной политике.

На период временного отсутствия руководителя исполняющим обязанности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы назначен Александр Антонов.