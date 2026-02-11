Псковский суд изменил меру пресечения Шлосбергу*, зачтя время домашнего ареста

Псковский областной суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката на постановление суда первой инстанции о продлении заместителю председателя Псковского регионального отделения Российской объединенной демократической партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* меры пресечения в виде заключения под стражу, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Фото: Объединённая пресс-служба судов Псковской области

По итогам апелляционного рассмотрения постановление Псковского городского суда было изменено: в общий срок содержания под стражей зачтено время содержания Льва Шлосберга* под домашним арестом, в остальной части постановление оставлено без изменения.

Напомним, Лев Шлосберг* арестован по уголовному делу, возбужденному по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации).

В СИЗО политика отправили 5 декабря.

Также обжалуется в суде приговор Льву Шлосбергу* о наказании в виде обязательных работ на срок 420 часов за то, что он разместил на своей странице в сети «ВКонтакте» пять видеозаписей без маркировки «иноагент». Следующее заседание суда состоится 16 февраля.

* Минюстом РФ признан иноагентом, Росфинмониторингом внесен в реестр экстремистов и террористов.