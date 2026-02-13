В Великих Луках прошла встреча по окончанию съемок фильма «Семь верст до рассвета»

 
Приуроченная к завершению съёмок художественного фильма «Семь верст до рассвета» памятная встреча состоялась в офисе отделения партии «Единая Россия» в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в великолукском отделении партии.

Фото здесь и далее: отделение партии «Единая Россия» в Великих Луках

Фильм посвятили подвигу Героя Советского Союза Матвея Кузьмина, ставшему важным вкладом в сохранение исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Организаторы отметили, что съёмки проходили в кинодеревне Бусулаево и на других локациях Псковской области, специально выбранных для точного воссоздания мест событий 1942 года. В съемках участвовали известные российские актёры, такие как Фёдор Добронравов, его сын Виктор Добронравов, Наталья Суркова и Мария Шукшина. Особое участие в проекте приняли представители творческого сообщества Великих Лук, в том числе актеры Великолукского драматического театра и участники ансамблей «Летний дождь» и «Заряница».

Самой юной участницей проекта стала Ева Курякова, исполнившая роль внучки Матвея Кузьмина. Она поделилась своими впечатлениями от процесса съёмок, а её мама рассказала о значении участия ребёнка в этом историческом фильме.

 

В подготовке съёмок большую помощь оказали депутат Государственной Думы Александр Борисов, руководство города, почётные граждане, а также сотрудники краеведческого музея и комитета культуры. Почётный гражданин города Владимир Орлов активно участвовал в организации процесса и работе со съёмочной группой.

В завершение встречи организаторы подчеркнули, что фильм «Семь верст до рассвета» нацелен на развитие у молодого поколения ценностей, таких как мужество, честь и любовь к Родине. 

