Общество

Великолукские реконструкторы приняли участие в съемках фильма о подвиге Матвея Кузьмина

Реконструкторы из Великолукского района приняли участие в съемках фильма, посвященного подвигу самого пожилого Героя Советского Союза Матвея Кузьмина под рабочим названием «Семь верст до рассвета». Как сообщил глава Великолукского района Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале, съемки фильма в настоящее время все еще продолжаются в Невельском районе, недалеко от деревни Опухлики.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин

Один из основателей районного реконструкторского клуба Виталий Кривенышев рассказал, что съемки проходили очень интересно и видно, что авторы фильма подходят к истории с большим уважением.

«Будем ждать появления этого фильма! В этом году мы отмечаем важное событие - 80 лет со дня Победы, и этот фильм наверняка должен стать для всех жителей нашей страны большим и приятным подарком», - сказал Алексей Кузьмин.