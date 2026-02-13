 
Общество

Фестиваль «Масленица молодая» пройдёт в Пскове 20 февраля

0

Фольклорный фестиваль «Масленица молодая» пройдёт в Пскове 20 февраля. Гостей фестиваля будут ждать выступления фольклорных коллективов, игры, мастер-классы и диджей-сет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области. 

На фестивале выступят молодежные фольклорные коллективы «Уграда», «Плескава» и «Очелье», которые расскажут о традиционных играх, хороводах и песнях Псковской области. Участники фестиваля смогут поиграть в «Растяпу», «Стенка на стенку» и «Суп варить», узнают о Масленичной карусели и станцуют польку.

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса проведет мастер-класс по приготовлению блинов. Представители этнографического семейного ансамбля народа сето «Каарахельбе» поделятся своими традициями и вместе с участниками создадут куклу-масленицу. В программе также  мастер-классы по изготовлению игрушки «Псковский растягай» и куклы-масленицы из соломы от Псковского областного центра народного творчества.

Завершится праздник диджей-сетом в фольклорном стиле от DJ Pablo.

«Очень важно, что инициатива проведения масленицы исходит от молодёжи. Такое масштабное гуляние мы организуем впервые. Арт‑резиденция "Таврида Арт" в "Лофте" помогает соединить креативные идеи и культурное наследие. Мы уверены: именно на таких мероприятиях рождается будущее нашей культуры», – отметила руководитель АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Фестиваль состоится 20 февраля в 17:00 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове на улице Кузнецкой 1Б.

 

Возраст участников от 14 до 35 лет. Регистрация по ссылкам: 

— на кулинарные мастер-классы в Дом №1: vk.cc/cUomOw

— на творческие мероприятия в Основной дом: vk.cc/cUomWq

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026