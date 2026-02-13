Фольклорный фестиваль «Масленица молодая» пройдёт в Пскове 20 февраля. Гостей фестиваля будут ждать выступления фольклорных коллективов, игры, мастер-классы и диджей-сет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области.

На фестивале выступят молодежные фольклорные коллективы «Уграда», «Плескава» и «Очелье», которые расскажут о традиционных играх, хороводах и песнях Псковской области. Участники фестиваля смогут поиграть в «Растяпу», «Стенка на стенку» и «Суп варить», узнают о Масленичной карусели и станцуют польку.

Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса проведет мастер-класс по приготовлению блинов. Представители этнографического семейного ансамбля народа сето «Каарахельбе» поделятся своими традициями и вместе с участниками создадут куклу-масленицу. В программе также мастер-классы по изготовлению игрушки «Псковский растягай» и куклы-масленицы из соломы от Псковского областного центра народного творчества.

Завершится праздник диджей-сетом в фольклорном стиле от DJ Pablo.

«Очень важно, что инициатива проведения масленицы исходит от молодёжи. Такое масштабное гуляние мы организуем впервые. Арт‑резиденция "Таврида Арт" в "Лофте" помогает соединить креативные идеи и культурное наследие. Мы уверены: именно на таких мероприятиях рождается будущее нашей культуры», – отметила руководитель АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Елизавета Зайцева.

Фестиваль состоится 20 февраля в 17:00 в креативном пространстве «Лофт» в Пскове на улице Кузнецкой 1Б.

Возраст участников от 14 до 35 лет. Регистрация по ссылкам:

— на кулинарные мастер-классы в Дом №1: vk.cc/cUomOw

— на творческие мероприятия в Основной дом: vk.cc/cUomWq