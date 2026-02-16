Псковские школьники приняли участие в очередном этапе олимпиады «Звезда»

Школьники Псковской области приняли участие в очередном этапе олимпиады «Звезда» в минувшие выходные, сообщил депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» и куратор регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Александр Козловский / Telegram-канал

Участники выполняли задания по направлениям «Машиностроение» и «Информационная безопасность» для 7–11 классов. Впервые в программу была включена «Математика» для учащихся 5-х классов

«И это важный шаг, потому что интерес к точным наукам нужно поддерживать с самого начала. Приятно видеть, что интерес к олимпиаде растёт. В этом учебном году в отборочном этапе приняли участие рекордные 1200 школьников Псковской области. Это серьёзная заявка на будущее — значит, у наших ребят есть стремление развиваться в инженерных и технических направлениях», - отметил парламентарий.

Олимпиада «Звезда» направлена на развитие интереса к научно-исследовательской деятельности и раннюю профориентацию школьников. В регионе её проводит отделение Союза машиностроителей России совместно с Псковским государственным университетом при поддержке партии «Единая Россия».

«Как куратор проекта в Псковской области, убеждён: такие инициативы дают реальную возможность талантливым школьникам раскрыть себя и сделать первый осознанный шаг к будущей профессии. И наша задача — поддерживать их на этом пути», - заключил Александр Козловский.