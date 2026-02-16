Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Виталию Шанову

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного художника РФ скульптору Виталию Шанову, который создал мемориал Александру Невскому в Псковской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

«Заслуженному художнику Российской Федерации Шанову Виталию Дмитриевичу — скульптору-монументалисту, члену региональной общественной организации», — говорится в документе.

В числе работ художника - мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», созданный Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны России и администрации Псковской области и установленный на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией, пишет РИА Новости.

В торжественной церемонии открытия мемориала в сентябре 2021 года участвовал Владимир Путин. За создание мемориала Виталий Шанов в 2025 году был удостоен премии правительства РФ в области культуры.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил российского скульптора Виталия Шанова медалью княгини Ольги.