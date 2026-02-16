 
Общество

Путин присвоил звание заслуженного художника России скульптору Виталию Шанову

0

Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженного художника РФ скульптору Виталию Шанову, который создал мемориал Александру Невскому в Псковской области, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Фото: РИА Новости / Антон Денисов

«Заслуженному художнику Российской Федерации Шанову Виталию Дмитриевичу — скульптору-монументалисту, члену региональной общественной организации», — говорится в документе.

В числе работ художника - мемориальный комплекс «Александр Невский с дружиной», созданный Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны России и администрации Псковской области и установленный на берегу Чудского озера в Псковской области рядом с границей с Эстонией, пишет РИА Новости.

Смотрите также

Путин: Среди воинов на монументе в Самолве изображены десантники 6-й роты

8

В торжественной церемонии открытия мемориала в сентябре 2021 года участвовал Владимир Путин. За создание мемориала Виталий Шанов в 2025 году был удостоен премии правительства РФ в области культуры.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников наградил российского скульптора Виталия Шанова медалью княгини Ольги.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026