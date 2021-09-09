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Путин: Среди воинов на монументе в Самолве изображены десантники 6-й роты

Портретных изображений дружины Александра Невского не сохранилось, поэтому скульптор Виталий Шанов принял решение изобразить среди них псковских десантников, бойцов легендарной 6-й роты. Об этом президент России Владимир Путин сообщил во время торжественного открытия монумента сегодня, 11 сентября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Здесь Александр Невский разгромил иноземных захватчиков. Его дружина отстояла не только Изборск и Псков, но и всю Русь. Эта победа стала одним из символов воинской славы России», - подчеркнул глава государства.

Владимир Путин отметил, что россияне до сих пор чтут Александра Невского не только как полководца и дипломата, но и как хранителя духовной и нравственной силы, ведь князю пришлось встать на защиту границ Руси в сложнейший период истории.

«Ничто не может разорвать связь времен и поколений. Александр Невский взял на себя тяжелую ответственность и сделал все, чтобы государство развивалось. Его наследием стало сильное государство, где народ осознал себя единым целым. Подвиги князя - пример всепобеждающего патриотизма!» - добавил президент.

Владимир Путин поблагодарил митрополита Псковского и Порховского Тихона (Шевкунова) и всех, кто принимал участие в создании монумента - Всероссийское историческое общество, скульптора Виталия Шанова, а также власти Псковской области и Гдовского района.

Глава государства подчеркнул, что дальнейшая работа по организации «Поля ратной славы» у монумента получит дополнительную материальную поддержку, о чем Владимир Путин договорился с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым.