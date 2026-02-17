«Круговорот добра»: Психологи Псковского Красного Креста — о том, почему помогать другим стало жизненной необходимостью

В Международный день спонтанного проявления доброты студия ПЛН FM (102.6 FM) превратилась в открытую площадку для разговора о милосердии, профессиональном выгорании и внутренней опоре. Психолог-травматерапевт, волонтер «горячей линии» Российского Красного Креста (РКК) Наталья Старосельская пригласила коллег из Псковского регионального отделения обсудить феномен доброты, которая из спонтанного порыва перерастает в призвание.

Псковское отделение отметило в этом году 155 лет своей работы в регионе и с честью несет звание старейшей некоммерческой благотворительной организации. Невозможно не сказать и о том, что с 1 февраля Российский Красный Крест получает особый государственный статус общественной организации с отдельным федеральным законом. А ведь на подготовку и утверждение данного закона ушли долгие 30 лет, отмечает психолог.

«Я нахожусь в этой студии неслучайно. Я сама психолог и волонтер горячей линии психологической поддержки РКК. Я знаю цену этому труду, знаю, сколько сил и душевного тепла требует эта работа. Именно поэтому сегодня я хочу поговорить с моими коллегами о том, что движет профессионалами, которые выбирают путь безвозмездной помощи, и как спонтанное проявление доброты становится призванием», — начала Наталья Старосельская.

«Это нормальная потребность — хотеть помогать»

Сегодня в России зарегистрировано уже около девяти миллионов волонтеров. Эта огромная цифра заставляет задуматься: что движет этими людьми? В научной среде даже проводятся целые психологические исследования, посвященные мотивации тех, кто готов безвозмездно помогать другим.

Клинический психолог, волонтер Псковского регионального отделения РКК Елена Гончар поделилась с коллегами простой, но искренней историей.

«Я сама долго думала об этом и пришла к выводу, что, наверное, такой минуты, когда я приняла подобное решение, ее не было. Можно сказать, что вся моя жизнь меня как-то к этому готовила и вела», — отметила клинический психолог.

По ее словам, это нормальная, естественная потребность — хотеть помогать людям и делиться тем, что есть у тебя самого. Елена Гончар также вспомнила, как желание помогать формировалось еще в детстве: начиная от помощи старушкам и заканчивая защитой маленьких детей.

«Я выросла в то время, когда такая ценность, как помогать, прививалась. Вы помните, мы все читали такие книжки, где об этом говорилось и рассказывалось, где действительно позволяли людям понять, что помогать - это здорово и приятно для тебя самого. И на самом деле, в возможности быть волонтером много чего человек может получить для себя. Это не только радость от того, что ты помог другому человеку, а возможность как-то позитивно влиять на мир».

Клинический психолог уверена, что вместо того, чтобы жаловаться на человека и ждать его изменений, можно повлиять на него своим хорошим отношением: «Если каждый человек будет делать что-то хорошее, наш мир станет прекрасным совершенно естественным образом. Для меня это было всегда и естественно, мне всегда хотелось поделиться чем-то хорошим. Если прочитаю что-то интересное — расскажу об этом другим людям. Если узнаю, что где-то есть прекрасное место, - тащу туда других людей, чтобы они тоже это увидели».

Особое место в разговоре заняла тема психологической помощи. Хотя волонтерство является огромным ресурсом для самого человека, особенно остро это проявляется в профессии психолога.

«Мы помогаем людям нарастить ресурс, научиться жить так, чтобы им было хорошо. Не у всех есть возможность оплатить эту работу. И здорово, что уязвимые группы тоже имеют доступ к качественной помощи», — добавила Елена Гончар.

Служба психосоциальной поддержки: Новые вызовы и дефицит кадров

В прошедшем 2025 году более 146 тысяч человек получили психологическую поддержку на площадках РКК. Горячая линия психологической помощи обработала 47 тысяч звонков.

Ключевым изменением в сфере психологической помощи, по словам Натальи Старосельской являются меняющиеся запросы: раньше просили в основном материальную поддержку, сейчас чаще нужна работа с психологом. Горячая линия психологической помощи все чаще сталкивается с вызовами, как в работе с семьями ветеранов специальной военной операции и переселенцами, так и с проблемами дефицита кадров.

Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова отметила, что на данный момент в организации работают всего 12 человек психологов-волонтеров.

«Из 18 человек, обученных в ноябре 2022 года, осталось 12. Служба психосоциальной поддержки у нас активно развилась с 2022 года, когда появились переселенцы и семьи мобилизованных», — рассказала Валерия Мишакова.

По словам председателя, спектр работы широк:

Сопровождение гуманитарной помощи: теперь каждая выдача сопровождается психологической поддержкой;

теперь каждая выдача сопровождается психологической поддержкой; Поиск пропавших без вести: оформление заявок в Международный комитет Красного Креста идет рука об руку с помощью семьям;

оформление заявок в Международный комитет Красного Креста идет рука об руку с помощью семьям; Детский проект: с 2023 года отдельные психологи работают с детьми из кризисных семей;

с 2023 года отдельные психологи работают с детьми из кризисных семей; Пожилые люди: особая категория, нуждающаяся не в глубокой терапии, а в простом человеческом общении.

На вопрос о дефиците кадров Валерия Мишакова ответила откровенно:

«Дефицит на волонтеров есть всегда. Мы можем привлечь для работы не только психологов, а просто школьников или студентов, желающих помогать. Каждый получит для себя интересный и хороший опыт. Нам волонтеры всегда нужны».

«Красный Крест — это система, которая поддерживает тех, кто помогает»

Помимо помощи тем, кто нуждается, Российский Красный Крест уделяет огромное внимание состоянию самих волонтеров: это и обучение, и тренинги, и группы взаимной поддержки, где также можно прожить тяжелые моменты. Организация помогает тем, кто помогает другим.

Клинический психолог, волонтер реготделения Ольга Федорова ощущает эту поддержку на себе уже многие годы: «Когда я попала в программу Красного Креста для психологов, это был какой-то внутренний импульс, который совпал с ценностями организации. В конце концов, нам всем свойственно оказывать добро рано или поздно в какой-то спонтанный момент. А Красный Крест — система, которая поддерживает тебя, в то время как ты поддерживаешь ее».

Клинический психолог подробно остановилась на том, как именно выстроена система поддержки. По ее словам, ключевую роль играет коллектив, на который всегда можно положиться.

Помимо этого, организация оказывает важную поддержку со стороны профессионального роста:

Обучение: Красный Крест помогает изучить нюансы именно тех вопросов, которые будут освещены в деятельности психолога;

Красный Крест помогает изучить нюансы именно тех вопросов, которые будут освещены в деятельности психолога; Супервизии: онлайн-встречи с коллегами со всей страны, где можно увидеть разные подходы к работе;

онлайн-встречи с коллегами со всей страны, где можно увидеть разные подходы к работе; Всероссийские слеты: поездки в Москву для обмена опытом, которые «сильно вдохновляют».

Отдельно Ольга Федорова остановилась на теме сохранения ресурса и истинной мотивации. По ее словам, главный источник - это случайные встречи с благополучателями.

«Когда ты через год встречаешь в городе человека, который говорит, что у него все изменилось к лучшему, когда ты видишь его счастливым, — ты понимаешь, ради чего работаешь. Хотя мы почти никогда не знаем, чем закончилась история, именно такие моменты дают силы».

Наталья Старосельская поддержала слова коллеги, добавив, что волонтеры умеют не только работать, но и отдыхать: «Это еще раз говорит о том, что волонтер — это не только работа в какой-то сложной обстановке, но это команда. Команда, где можно почувствовать себя частью большой семьи Красного Креста, и, несмотря на насыщенную программу, отдохнуть».

Почему обществу все чаще нужен психолог, а не просто хлеб?

Если посмотреть на отчеты Российского Красного Креста и данные экспертов, видно, как цифры неумолимо идут вверх и запросы на психологическую поддержку с каждым годом только растет.

Практикующий семейный психолог, волонтер Псковского регионального отделения РКК Дарья Чернова объяснила, с чем именно связан этот устойчивый рост и почему на первый план выходит не столько материальная помощь, сколько психологическая.

«Меняется мышление, ценности, природа кризисов 21 века. Раньше случилась беда — починили крышу, нашли еду. Сейчас мир быстрый и турбулентный. Даже при наличии достатка, у людей может появиться апатия, тревожность и депрессия. Хлебом это не вылечишь. Людям сложно принять, что "как раньше" уже не будет. Им нужна внутренняя опора», — объясняет Дарья Чернова.

Вторым важным фактором семейный психолог назвала просветительскую работу самих некоммерческих организаций и профессионалов по устранению стереотипов о психике.

«Раньше было не принято говорить о своих переживаниях, и все прятались за "железными дверьми". Сейчас, благодаря в том числе волонтерам-психологам Красного Креста, люди могут открыто сказать: "Мне больно". И даже в эпоху интернета люди одиноки, им нужен тот, кто просто поговорит».

Таким образом, психологи становятся тем самым «близким человеком», который помогает прожить эмоции.

«Когда мы становимся добрее и бережнее к себе, мы транслируем это в мир. Это круговорот добра», — резюмировала Дарья Чернова.

По словам Натальи Старосельской, сегодня люди видят возможность получить психологическую качественную помощь, а значит, уже открывают свое сердце для этой работы. И таких людей становится больше.

Как попасть в команду добра: инструкция

Подводя итог, у наших читателей появляется логичный вопрос: куда обратиться, чтобы стать волонтерами?

Председатель Псковского регионального отделения Российского Красного Креста Валерия Мишакова дала четкие инструкции для тех, кто вдохновился разговором и хочет присоединиться к миссии РКК:

Социальные сети: Напишите «Хочу быть волонтером» в сообщения группы «Российский Красный Крест. Псковская область» в «ВКонтакте». Там желающим помогут выбрать направление.

Напишите «Хочу быть волонтером» в сообщения группы «Российский Красный Крест. Псковская область» в «ВКонтакте». Там желающим помогут выбрать направление. Личный визит: Офис находится по адресу: улица Советская, 85.

Офис находится по адресу: улица Советская, 85. Телефон: 72-09-11.

Однако председатель сделала важное уточнение: «С улицы надеть значок Красного Креста и пойти работать нельзя. Мы всегда обучаем своих волонтеров, чтобы они четко следовали нашим принципам и несли нашу миссию. Федеральный закон также усилил нашу ответственность».

Наталья Старосельская добавила, что для желающих работать на горячей линии достаточно позвонить на федеральный номер РКК и сказать оператору: «Хочу быть волонтером». После этого последует серьезное обучение и отбор.

Вместо послесловия

Завершая разговор, Наталья Старосельская сделала «шаг спонтанной доброты» для своих коллег, поблагодарив их от лица всех благополучателей за бесценный труд.

«Позвольте, я буду сегодня тем человеком, который от лица всех благополучателей передает вам свои слова благодарности за вашу ценную, совершенно безвозмездную работу. Пусть этот день для вас будет наполнен и добротой, и красотой».

Обращаясь ко всем зрителям и читателям, Психолог также обратилась к читателям со словами благодарности: «Хочу закончить словами святителя Иоанна Златоуста: "Будем упражняться в добродетели. Она составляет великое богатство, великое чудо. Она доставляет истинную свободу"».

В этот день желающие могут сделать комплимент, пожертвование, помочь благотворительной организации, приюту для животных или больнице, подарить открытку с добрыми словами, сделать что-то для других. Пусть даже маленькое. Просто так. В этот день — в День спонтанного проявления доброты.

Алена Балан