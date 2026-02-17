За неделю в Псковской области выявили почти 4 700 случаев ОРВИ

С 9 по 15 февраля в Псковской области зарегистрирован 4 681 случай ОРВИ, что на 7,4% ниже уровня предыдущей недели. Доля детей до 14 лет среди заболевших – 57,8%, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Роспотребнадзора по региону.

В городе Пскове зарегистрировано 1 657 случаев ОРВИ, или 35,4% от общего количества по региону.

За неделю госпитализирован 41 человек с симптомами ОРВИ, что на 33 случая меньше, чем на предыдущей неделе.

В структуре циркулирующих вирусов определялись вирусы гриппа и респираторные вирусы негриппозной этиологии. Зарегистрировано 19 случаев гриппа, в том числе 12 – у детей.

Управление Роспотребнадзора по Псковской области напоминает о необходимости соблюдать базовые меры профилактики: чаще мыть руки с мылом, по возможности избегать людных мест и массовых мероприятий, использовать защитные медицинские маски, особенно в местах повышенного риска. При появлении симптомов респираторного заболевания рекомендуется оставаться дома и обращаться за медицинской помощью.