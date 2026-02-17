Чучело Масленицы могут сжечь в Пскове, если позволит погода

Сожжение чучела Масленицы может состояться при благоприятных погодных условиях, сообщается в Telegram-канале главы города Пскова Бориса Елкина.

«Масленица – это время, когда вся семья собирается за столом, пахнет блинами и все ждут весны. В этом году главный праздник состоится 22 февраля в Финском парке с народными гуляньями, забавами и конкурсами. Будет вкусно, жарко (несмотря на зиму) и очень душевно. А если позволит погода, то кульминацией праздника станет сожжение чучела Масленицы! Приходите сами, зовите друзей и родных! Готовим ещё несколько интересных для вас мероприятий. Следите за новостями», - сообщил глава города.

Напомним, сегодня второй день Масленичной недели, известный в народном календаре как «Заигрыш», знаменует собой начало широких гуляний и активного общения. Если первый день был посвящен подготовке и встрече праздника, то вторник традиционно отводился для налаживания социальных связей и укрепления семейных уз.