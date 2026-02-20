 
Общество

Наталья Мельникова: Флаг Псковской области олицетворяет нашу историю и неразрывную связь поколений

0

С Днем флага Псковской области поздравила псковичей сенатор Совета Федерации, член регионального политсовета партии «Единая Россия» Наталья Мельникова в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Наталья Мельникова / Telegram

«Дорогие земляки! Сегодня, 20 февраля, мы отмечаем важный для нас день – День флага Псковской области. Этот символ, олицетворяющий нашу историю, культуру и неразрывную связь поколений, вызывает чувство гордости и глубокого уважения. Наш флаг несет в себе глубокий смысл, передавая дух и наследие нашего края. Белая полоса с традиционным орнаментом псковских церквей напоминает нам о богатом культурном и духовном наследии наших предков, об их мастерстве и вере. Барс, символ свободы и храбрости, олицетворяет несгибаемый дух псковичей, их стойкость и отвагу. А восходящая из облаков рука – это напоминание о Божественном покровительстве и защите, которая всегда оберегала нашу землю», - отметила Наталья Мельникова.

Она пожелала псковичам, чтобы флаг вдохновлял их на новые свершения.

«Я поздравляю всех жителей Псковской области с Днем флага! Пусть этот символ всегда вдохновляет нас на новые свершения, укрепляет нашу веру в лучшее и напоминает о нашей общей судьбе. Желаю всем вам мира, добра, благополучия и процветания нашей любимой Псковской земле!» - пожелала сенатор.

Напомним, сегодня отмечается День флага Псковской области. Установление даты празднования Дня флага Псковской области состоялось на сессии Псковского областного Собрания осенью 2023 года. Депутаты поддержали соответствующее предложение губернатора Михаила Ведерникова, благодаря которому область и избавилась от статуса единственного российского региона, своего флага не имеющего.

