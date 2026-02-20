День флага Псковской области празднуется 20 февраля

День флага Псковской области празднуют 20 февраля.

Напомним, Дню флага Псковской области будет посвящен первый выпуск проекта «Календарь памятных дат и праздничных дней Псковской области», который сегодня запускает на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности» при поддержке правительства Псковской области. Радиослушатели узнают о смысле и значении праздника.

Установление даты празднования Дня флага Псковской области состоялось на сессии Псковского областного Собрания осенью 2023 года. Депутаты поддержали соответствующее предложение губернатора Михаила Ведерникова, благодаря которому область и избавилась от статуса единственного российского региона, своего флага не имеющего.

Выбор указанной даты обусловлен тем, что 20 февраля 2019 года флаг Псковской области был зарегистрирован в государственном геральдическом регистре РФ.

Флаг Псковской области - это прямоугольное полотнище голубого цвета, несущее изображение длани, облака и барса из герба Псковской области. Вдоль древка расположена белая полоса, по правой кромке которой в один ряд идет орнамент из треугольников, соответствующий псковскому архитектурному декору «бегунец».

Как отмечалось в проекте закона об установлении Дня флага Псковской области, в эту дату на территории региона будут проводиться торжественные мероприятия, в праздник флаг Псковской области будет вывешивают на зданиях (подниматься на мачтах, флагштоках) общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, а также на жилых домах. В этот праздничный день флаг Псковской области будут также поднимать во время официальных церемоний и других торжественных мероприятий, проводимых органами государственной власти региона.