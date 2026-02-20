 
Общество

Каждый может проявить себя — Елена Горячева о проекте «Созвездие»

0

Проект «Созвездие» уже покоряет сердца жителей не только Пскова, но и Санкт-Петербурга — о достижениях и особенностях этой уникальной для нашего города инициативы рассказали руководитель проекта и дизайнер Елена Горячева и партнёр проекта — педагог и танцор Иван Жидков в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, за восемь месяцев работы команда проекта достигла заметных успехов. «Коллектив уже активно участвует в показах не только в Пскове, но и в Санкт-Петербурге», - поделилась дизайнер. В культурной столице Елена Горячева была удостоена кубка за звание лучшего дизайнера на конкурсе «Королева Красоты Земля».

«Особенность «Созвездия» — его многогранность, что отражено даже в названии. Команда проекта раскрывает таланты участников в самых разных направлениях: подиум, фотопозирование, видеосъемка и монтаж роликов. Некоторые модели блистают на подиуме, другие — в художественной фотографии», - рассказала руководитель проекта Созвездие. Она привела пример девочки, которая не модель, но прекрасно снимает и монтирует видео для проекта, показывая, что «каждый участник может проявить себя в своей сильной стороне».

Поддержку сообщества Елена Горячева назвала важной частью жизни проекта. Поклонники не только активно следят за событиями, но и проявляют инициативу — они написали гимн «Созвездию», посвятив песню самой Елене Горячевой как дизайнеру и человеку. «Более того, люди дарят ткани для создания новых нарядов и просят шить из них вещи. Это объединяет моделей, педагогов и всех, кто заинтересован в творчестве», - отметила гостья студии.

Партнёр проекта — педагог и танцор Иван Жидков подчеркнул, что успех «Созвездия» оценивает, прежде всего, через отклики зрителей и участников — положительные отзывы, аплодисменты и энергетика вдохновляют команду продолжать движение вперёд. «Для меня особенно важна атмосфера семейности и душевности, которую проект создает вокруг себя», - сказал он.

По мнению гостей студии, «Созвездие» развивается как мультиформатная платформа для раскрытия талантов, где каждый может найти своё место и проявить способности в творчестве, моделинге и организации.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026