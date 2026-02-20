Каждый может проявить себя — Елена Горячева о проекте «Созвездие»

Проект «Созвездие» уже покоряет сердца жителей не только Пскова, но и Санкт-Петербурга — о достижениях и особенностях этой уникальной для нашего города инициативы рассказали руководитель проекта и дизайнер Елена Горячева и партнёр проекта — педагог и танцор Иван Жидков в эфире радио ПЛН FM.

По словам гостьи студии, за восемь месяцев работы команда проекта достигла заметных успехов. «Коллектив уже активно участвует в показах не только в Пскове, но и в Санкт-Петербурге», - поделилась дизайнер. В культурной столице Елена Горячева была удостоена кубка за звание лучшего дизайнера на конкурсе «Королева Красоты Земля».

«Особенность «Созвездия» — его многогранность, что отражено даже в названии. Команда проекта раскрывает таланты участников в самых разных направлениях: подиум, фотопозирование, видеосъемка и монтаж роликов. Некоторые модели блистают на подиуме, другие — в художественной фотографии», - рассказала руководитель проекта Созвездие. Она привела пример девочки, которая не модель, но прекрасно снимает и монтирует видео для проекта, показывая, что «каждый участник может проявить себя в своей сильной стороне».

Поддержку сообщества Елена Горячева назвала важной частью жизни проекта. Поклонники не только активно следят за событиями, но и проявляют инициативу — они написали гимн «Созвездию», посвятив песню самой Елене Горячевой как дизайнеру и человеку. «Более того, люди дарят ткани для создания новых нарядов и просят шить из них вещи. Это объединяет моделей, педагогов и всех, кто заинтересован в творчестве», - отметила гостья студии.

Партнёр проекта — педагог и танцор Иван Жидков подчеркнул, что успех «Созвездия» оценивает, прежде всего, через отклики зрителей и участников — положительные отзывы, аплодисменты и энергетика вдохновляют команду продолжать движение вперёд. «Для меня особенно важна атмосфера семейности и душевности, которую проект создает вокруг себя», - сказал он.

По мнению гостей студии, «Созвездие» развивается как мультиформатная платформа для раскрытия талантов, где каждый может найти своё место и проявить способности в творчестве, моделинге и организации.