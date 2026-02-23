Лёне Голикову будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев»

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности».

Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области.

Уже 61 год бывшая 5-я Лунинская улица Пскова носит имя юного героя Лёни Голикова - юного партизана, который всего в 17 лет стал Героем Советского Союза, шагнув в бессмертие. О жизни и подвигах юного Героя, именем которого по всей России названы детские лагеря, школы, улицы и корабли, слушайте в 12.39. Повтор в 18.37.

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.