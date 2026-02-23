 
Общество

Лёне Голикову будет посвящен новый выпуск программы «Улицы Героев»

0

Новый выпуск программы «Улицы Героев» представляет на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) автономная некоммерческая организация всестороннего развития молодежи «Сила юности».

Напомним, цикл программ рассказывает о подвигах героев Великой Отечественной войны, чьими именами названы улицы в городах и поселках Псковской области. 

Уже 61 год бывшая 5-я Лунинская улица Пскова носит имя юного героя Лёни Голикова - юного партизана, который всего в 17 лет стал Героем Советского Союза, шагнув в бессмертие. О жизни и подвигах юного Героя, именем которого по всей России названы детские лагеря, школы, улицы и корабли, слушайте в 12.39. Повтор в 18.37. 

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области. 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026