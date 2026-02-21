 
Какие продукты могут негативно повлиять на мужское здоровье, рассказал врач

Еда быстрого приготовления, колбасы и сладкие напитки отрицательно влияют на мужское здоровье, снижая уровень тестостерона и способствуя ожирению, а спиртное подавляет выработку мужских гормонов, рассказала врач-гастроэнтеролог Красногорской больницы министерства здравоохранения Московской области Юлия Сластен.

«Негативное влияние оказывают продукты с избытком насыщенных жиров и сахара, в частности фастфуд, колбасы, сладкие напитки. Они способствуют ожирению, инсулинорезистентности и снижению уровня тестостерона», — сказала агентству Сластен.

Врач также отметила, что чрезмерное употребление алкоголя ухудшает работу печени и подавляет выработку мужских гормонов. Отрицательное влияние на организм оказывает и избыток соли, поскольку он повышает риск гипертонии и сосудистых нарушений, а трансжиры, в свою очередь, ухудшают качество спермы и повышают вероятность сердечно-сосудистых заболеваний, пишут РИА Новости.

