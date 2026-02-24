 
Общество

«Додо Пицца» станет pet‑friendly после скандала с собакой

Основатель «Додо Пиццы» Фёдор Овчинников объявил о кардинальных изменениях в работе сети после резонансного инцидента с собакой по кличке Додобоня. В своём Telegram‑канале он заявил, что все пиццерии компании в России получат статус pet‑friendly — отныне посетителям разрешат приходить с домашними питомцами.

Фото: Telegram / SHOT

«Мы приняли решение — сделаем все наши пиццерии в России pet‑friendly, местом, где рады гостям с домашними питомцами», — подчеркнул Овчинников.

Помимо этого, компания выстраивает системную работу по поддержке приютов для животных. «Мы помогали приютам и раньше, но на уровне конкретных городов и, как правило, не публично. Теперь это будет системная работа», — пояснил основатель сети.

Особое внимание уделено судьбе самой Додобони: компания возьмёт на себя все расходы по её содержанию в челябинском приюте и окажет учреждению постоянную финансовую и информационную поддержку.

Фёдор Овчинников также публично извинился перед курьером Михаилом, чьи отношения с собакой стали причиной конфликта. «От лица бренда я публично хочу принести извинения курьеру Михаилу за грубую неподобающую рабочую коммуникацию управляющей пиццерией. Абсолютно искренне, это недопустимо и неприемлемо в нашей сети», — заявил он.

Основатель сети подчеркнул, что принятые решения — не реакция на давление, а осознанный шаг компании. При этом он призвал прекратить травлю управляющей пиццерией, временно отстранённой от работы: «Я считаю, что неправильно перекладывать всю ответственность за случившееся на Юлю. Это вина не Юлии, а нашей компании в лице конкретной пиццерии».

В завершение Овчинников заверил, что компания сделает выводы из ситуации, чтобы подобные инциденты не повторялись, а судьба Додобони теперь под надёжной защитой.

Напомним, инцидент разгорелся после того, как в соцсетях распространились скриншоты фотографий, на котором управляющая одной из пиццерий «Додо Пиццы» в резкой форме потребовала от курьера убрать плед с накрытой от холода и снега собаки (Додобони), которая регулярно находилась у заведения. Собака, по словам очевидцев, давно прижилась возле пиццерии: сотрудники прикармливали её, выделили специальный плед. Однако внезапное требование и угрозы увольнением вызвало волну возмущения в сети.

Ситуация обострилась после того, как стало известно о расторжении договора с курьером, который пытался защитить собаку.

