Анастасия Повторейко получила 720 тысяч рублей от иностранных фармкомпаний — Baza

Арестованный главврач Псковской областной инфекционной клинической больницы, депутат областного Собрания Анастасия Повторейко, которая имела доступ к гостайне, получила 720 тысяч рублей вознаграждения от иностранных фармкомпаний, пишет Telegram-канал Baza.

Анастасия Повторейко возглавляла Псковскую областную инфекционную клиническую больницу, когда её задержали правоохранители. Её обвинили в превышении должностных полномочий и поместили под стражу. По версии следствия, она искусственно вносила в документы сведения о применении дорогостоящих препаратов, из-за чего больнице незаконно перечислили 200 миллионов рублей.

Baza стало известно, что с 2022 по 2024 год Анастасия Повторейко также получила выплаты от частных иностранных фармацевтических компаний и их российских филиалов — Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson и Boehringer Ingelheim. Общая сумма таких вознаграждений составила около 720 тысяч рублей.

Кроме того, Анастасия Повторейко была оформлена на несколько врачебных ставок — терапевта, пульмонолога и инфекциониста — что дополнительно увеличивало её зарплату в 160–180 тысяч рублей.