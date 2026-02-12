 
Общество

Анастасию Повторейко отстранили от должности главного врача

0

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

«Проверив предоставленные следствием материалы, подтверждающие обоснованность необходимости временного отстранения Повторейко от должности, суд пришел к выводу, что установленные в ходе судебного заседания обстоятельства указывают о возможности обвиняемой, используя своё должностное положение, воспрепятствовать производству по уголовному делу, в связи с чем ходатайство следователя удовлетворил», - сообщили в суде.

Ранее главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде. При рассмотрении апелляции меру пресечения оставили без изменений.

Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.

В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.

На период временного отсутствия руководителя исполняющим обязанности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы ранее был назначен Александр Антонов.

Прокомментировать
Сюжет

Арест главврача инфекционной больницы Анастасии Повторейко

Анастасию Повторейко отстранили от должности главного врача

Александр Козловский об аресте Анастасии Повторейко: Давайте дождемся вердикта суда, тогда все станет понятно

Игорь Дитрих об Анастасии Повтрейко: Все выводы давайте оставим до решения суда
Другие материалы сюжета

Пресс-портреты

Повторейко Анастасия Викторовна

Повторейко Анастасия Викторовна

Депутат Псковского областного Собрания, главный врач Псковской областной инфекционной больницы

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026