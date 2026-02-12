Анастасию Повторейко отстранили от должности главного врача

Псковский городской суд рассмотрел ходатайство следователя о временном отстранении от должности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы Анастасии Повторейко, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, из корыстной или иной личной заинтересованности), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.
Ранее главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы заключили под стражу на 1 месяц и 30 суток (с 29 декабря до 27 февраля). Такое решение было вынесено 30 декабря в Псковском городском суде. При рассмотрении апелляции меру пресечения оставили без изменений.
Из предъявленного обвинения следует, что обвиняемая в период с начала января 2023 года по конец октября 2024 года, превышая свои должностные полномочия, давала подчиненным сотрудникам указания о внесении в медицинские документы фиктивных сведений о приобретении дорогостоящих лекарственных препаратов, после чего выставляла завышенные счета в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Псковской области.
В результате в адрес областной инфекционной больницы неправомерно перечислены денежные средства в размере более 197 миллионов рублей.
На период временного отсутствия руководителя исполняющим обязанности главного врача Псковской областной инфекционной клинической больницы ранее был назначен Александр Антонов.
Арест главврача инфекционной больницы Анастасии Повторейко
