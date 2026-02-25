 
Общество

Армен Мнацаканян: Многодетная семья должна быть образцом для всех россиян

Многодетная семья должна быть образцом для всех жителей Российской Федерации. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей вице-спикер Псковского областного Собрания, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян, комментируя инициативу по установлению Дня многодетной семьи в Псковской области.

«Дата (празднования - ред.) не столь важна. Важно, что это еще один шаг к улучшению. Демография начинается с семьи, независимо от того, сколько там детей. Будет трое - прекрасно, значит, двигаемся дальше. Самое главное, чтобы наша родина, наша история, наши семейные ценности были всегда на высоте. Хочу сказать, что в этом должны способствовать все: и телевидение, и пресса, и интернет. Мы все должны ориентироваться на то, чтобы многодетная семья была образцом для всех людей, которые живут в нашей стране», - отметил Армен Мнацаканян.

По его мнению, это правильная инициатива, ведь на протяжении всей истории Россия держалась именно на многодетных семьях.

«День многодетной семьи - это правильная инициатива. Поэтому мы группой депутатов, вместе с Антоном Минаковым это поддерживаем. Для чего это делается? Ответ очень простой. Многодетные семьи, которые имеют традиции и, самое главное, сохраняют эти ценности, это самое важное. Мы всегда держались, и наша Родина всегда в нашей истории держалась на многодетной семье. У моей бабушки, например, было семеро детей, у второй бабушки было шестеро. О чем это говорит? Есть ценности, которые нужно приумножать и дать всем понять, что многодетная семья и семейные ценности - это основа основ нашего государства», - заключил Армен Мнацаканян.

Напомним, сегодня депутаты комитета по труду и социальной политике поддержали установление регионального праздничного дня, посвященного многодетным семьям.

Инициаторами законопроекта о празднике выступили Антон Минаков (ЛДПР) и депутаты от «Единой России» Игорь Дитрих, Александр Братчиков, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов и Армен Мнацаканян. 

