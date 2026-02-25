 
Установление Дня многодетной семьи обсудили псковские депутаты

Установление регионального праздничного дня, посвященного многодетным семьям, поддержали депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инициаторами законопроекта о празднике выступили Антон Минаков (ЛДПР) и депутаты от «Единой России» Игорь Дитрих, Александр Братчиков, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов и Армен Мнацаканян. 

В пояснительной записке говорится, что в соответствии с внесенными в 2020 году в Конституцию Российской Федерации изменениями дети провозглашены важнейшим приоритетом государственной политики РФ. Новые конституционные нормы поддерживают традиционные семейные ценности - брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим поколениям, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге.

Дата празднования пока не определена. 

Ранее установить 23 января День многодетной семьи и отчитываться в эту дату о результатах работы по соцподдержке многодетных семей предложила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»). 

Напомним, в Псковской области отмечают и другие региональные праздничные дни: 20 февраля - День флага Псковской области, 30 апреля - День Знамени Победы, первое воскресенье июля - День партизанской славы, 23 августа - День образования Псковской области. 

«Пояснительную записку повторно зачитывать не буду. От себя могу сказать, что демографическая проблема самая большая в Псковской области. Помимо материальных выплат, мы должны популяризировать многодетные семьи в регионах», - выступил один из инициаторов законопроекта, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Депутаты рекомендовали принять законопроект. 

Пресс-портреты

Братчиков Александр Николаевич

Братчиков Александр Николаевич

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Козлов Андрей Григорьевич

Козлов Андрей Григорьевич

Депутат Псковского областного Собрания 7-го созыва

Севастьянов Алексей Анатольевич

Севастьянов Алексей Анатольевич

Депутат Псковского областного Собрания.

Минаков Антон Александрович

Минаков Антон Александрович

Депутат Псковского областного Собрания, координатор регионального отделения ЛДПР.

Дитрих Игорь Иванович

Дитрих Игорь Иванович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

Мнацаканян Армен Липаритович

Мнацаканян Армен Липаритович

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов

