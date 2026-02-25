Установление Дня многодетной семьи обсудили псковские депутаты

Установление регионального праздничного дня, посвященного многодетным семьям, поддержали депутаты комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Инициаторами законопроекта о празднике выступили Антон Минаков (ЛДПР) и депутаты от «Единой России» Игорь Дитрих, Александр Братчиков, Андрей Козлов, Алексей Севастьянов и Армен Мнацаканян.

В пояснительной записке говорится, что в соответствии с внесенными в 2020 году в Конституцию Российской Федерации изменениями дети провозглашены важнейшим приоритетом государственной политики РФ. Новые конституционные нормы поддерживают традиционные семейные ценности - брак как союз мужчины и женщины, уважение детей к старшим поколениям, доверие и заботу нескольких поколений семьи друг о друге.

Дата празднования пока не определена.

Ранее установить 23 января День многодетной семьи и отчитываться в эту дату о результатах работы по соцподдержке многодетных семей предложила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая («Единая Россия»).

Напомним, в Псковской области отмечают и другие региональные праздничные дни: 20 февраля - День флага Псковской области, 30 апреля - День Знамени Победы, первое воскресенье июля - День партизанской славы, 23 августа - День образования Псковской области.

«Пояснительную записку повторно зачитывать не буду. От себя могу сказать, что демографическая проблема самая большая в Псковской области. Помимо материальных выплат, мы должны популяризировать многодетные семьи в регионах», - выступил один из инициаторов законопроекта, депутат Псковского областного Собрания Антон Минаков.

Депутаты рекомендовали принять законопроект.