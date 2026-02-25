Меры поддержки семей с детьми и участников СВО обсудили на ежегодном отчете правительства РФ

Сегодня в Госдуме состоялся ежегодный отчет правительства страны. Об итогах работы за 2025 год рассказал глава кабмина Михаил Мишустин. Приоритеты, с которыми работало правительство, в своем Telegram-канале по итогам отчета рассказал депутат Государственной Думы, секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, и правительство, и депутаты парламента готовились к открытому разговору самым тщательным образом. Комитет по промышленности и торговле, равно как и другие комитеты, заранее проработали все необходимые вопросы и предложения, основанные на практике в регионах, обращениях граждан и профессиональных сообществ.

В своем выступлении Михаил Мишустин выделил приоритеты, с которыми работало правительство. Среди них – поддержка семей с детьми, на это направлен целый комплекс мер, интегрированных в национальные проекты и госпрограммы. Особое внимание уделялось поддержке участников СВО и членов их семей – от лечения и реабилитации до расширения льгот. Глава кабмина поблагодарил Госдуму за конструктивную и оперативную совместную работу по этому направлению.

В числе прочего в минувшем году сделан еще один важный шаг – МРОТ повышен до 27 тысяч рублей. По-прежнему уделяется особое внимание увеличению доходов старшего поколения – в два этапа по поручению президента повысили страховые пенсии исходя из инфляции в 9,5%, и возобновили их индексацию для работающих граждан.

Кроме того, Михаил Мишустин рассказал о таких социально значимых направлениях работы, как образование, здравоохранение и обеспечение льготными лекарствами, а также о совместной работе по защите граждан от мошенников, развитии российского IT-сектора, инвестиционной привлекательности регионов, совершенствовании миграционной политики.

«Среди вопросов, которые были заданы Михаилу Мишустину, прозвучал чувствительный для населения вопрос регулирования тарифов и положения «Почты России». И тот, и другой вопрос будем решать совместно с правительством, в том числе совершенствуя законодательство», - отметил Александр Козловский.

В заключение он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что в основе всех достижений лежит непобедимое единство. И именно оно должно стать опорой для совместной работы правительства, парламента, Центрального банка и регионов в решении задач по развитию страны, которые поставил глава государства на текущий год, заключил парламентарий.