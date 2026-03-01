Владимир Путин: Солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой с врагом в переломное для России время

Президент России Владимир Путин направил обращение участникам памятных мероприятий, посвященных 26-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й роты. Текст обращения у монумента «Купол» зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе траурного митинга в Черехе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Сегодня мы отдаем дань памяти бойцам героической 6-й парашютно-десантной роты. 26 лет назад они нерушимой стеной, плечом к плечу встали на пути террористов у высоты 776 и с честью, до конца выполнили свой долг. Солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой с врагом в переломное для России время, когда международный терроризм осмелился посягнуть на ее независимость и территориальную целостность. Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу», — отметил в обращении Президент России.

Владимир Путин добавил, что эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.

«Защищая правду, свободу и суверенитет Отчизны, они проявляют силу духа и несгибаемый характер, готовность четко, оперативно решать поставленные задачи», — заключил Глава государства.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Псковской области отмечают региональную памятную дату: День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. В честь этого деревне Череха Псковского округа прошёл траурный митинг и возложение гирлянды воинской славы к памятнику героям–десантникам 6-й роты.