 
Общество

Владимир Путин: Солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой с врагом в переломное для России время

2

Президент России Владимир Путин направил обращение участникам памятных мероприятий, посвященных 26-й годовщине подвига воинов-десантников героической 6-й роты. Текст обращения у монумента «Купол» зачитал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе траурного митинга в Черехе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области. 

«Сегодня мы отдаем дань памяти бойцам героической 6-й парашютно-десантной роты. 26 лет назад они нерушимой стеной, плечом к плечу встали на пути террористов у высоты 776 и с честью, до конца выполнили свой долг. Солдаты и офицеры легендарной роты приняли неравный бой с врагом в переломное для России время, когда международный терроризм осмелился посягнуть на ее независимость и территориальную целостность. Бесстрашие, отвага и мужество героев, их великий подвиг навсегда останутся святыми, незабываемыми страницами нашей истории, примером честного, беззаветного служения Отечеству и народу», — отметил в обращении Президент России.

Владимир Путин добавил, что эти ратные, патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.

«Защищая правду, свободу и суверенитет Отчизны, они проявляют силу духа и несгибаемый характер, готовность четко, оперативно решать поставленные задачи», — заключил Глава государства.

Напомним, что сегодня, 1 марта, в Псковской области отмечают региональную памятную дату: День памяти военнослужащих 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й воздушно-десантной дивизии. В честь этого деревне Череха Псковского округа прошёл траурный митинг и возложение гирлянды воинской славы к памятнику героям–десантникам 6-й роты. 

 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026