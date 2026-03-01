Траурный митинг состоялся у памятника 6-й роте в псковской Черехе

Траурный митинг и возложение гирлянды воинской славы к памятнику героям–десантникам 6-й роты состоялись в деревне Череха Псковского округа 1 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В торжественном митинге приняли участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, глава Республики Алтай, экс-губернатор Псковской области Андрей Турчак, депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, сенатор Совета Федерации от Псковской области Алексей Наумец, руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий, председатель Псковского областного Собрания Александр Котов, депутаты областного Собрания Армен Мнацаканян, Алексей Севастьянов, глава Псковского муниципального округа Наталья Федорова, депутаты Псковской городской Думы, митрополит Псковский и Порховский Матфей, протоиерей Олег Тэор, высокопоставленные военнослужащие, представители патриотических организаций, а также родственники и близкие погибших на высоте 776 десантников.

В марте 2000 года десантники шестой роты 76-й дивизии под командованием подполковника Марка Евтюхина вступили в неравный бой с боевиками Хаттаба под Улус-Кертом в Аргунском ущелье Чечни. 90 бойцов предотвратили прорыв 2,5 тысячи членов незаконных бандформирований, уничтожив 700 из них. За проявленный героизм 22 военнослужащим было присвоено звание Героя России, 69 солдат и офицеров награждены орденами Мужества, 63 из них – посмертно.

Традиционно митинг памяти состоялся у памятника «Купол» в деревне Череха Псковского района, который был сооружен по указу президента от 21 июля 2000 года и открыт 1 августа 2002 года.

Автором памятника стал псковский архитектор Анатолий Царик. За основу он взял главный символ десантников — парашют. Белоснежный металлический купол стальными стропами опирается на постамент, стилизованный под четырёхгранную горную вершину.

Постамент по центру каждой грани охватывают трапециевидные плиты из красного гранита, которые в плане формируют собой образ Георгиевского креста. Гранитные плиты содержат в себе список погибших воинов из 84-х фамилий.

Западная плита, обращённая к автотрассе, отмечена золотой звездой Героя России и хранит имена 21 десантника, отмеченного этой почётной наградой. На остальных плитах сгруппированы 63 военнослужащих, награждённых орденом Мужества, о чём свидетельствует символ награды, размещённый в верху каждой плиты.

Внутренняя сторона купола парашюта покрыта изображениями автографов погибших десантников, а венчает купол стилистическая звезда Героя России, заключённая в полюсном отверстии. Центральной осью монумента является композиция из 84-х поминальных свечей, устремлённых ввысь.

В тёмное время суток каждая из свечей загорается тусклым оранжевым светом. На западной стороне памятника, у подножия пучка свечей, присутствует щит с надписью: «6 роте благодарная Россия».

Имена псковских героев увековечены в мемориалах, книгах, фильмах и названиях улиц городов по всей России.