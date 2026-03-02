Наталья Мельникова о совместной работе с Алексеем Наумцом: Я рада, что у нас сложился тандем

Уникальная для Совета Федерации практика совместных приемов одновременно двумя сенаторами позволяет найти индивидуальный подход к проблемам. Таким мнением поделилась сенатор от Псковской области Наталья Мельникова в эфире ПЛН FM (102,6 FM).

«Любая работа в регионе, как и в Совете Федерации, – командная. Мы с Алексеем Васильевичем (Наумцом – сенатором Совета Федерации от Псковской области – ред.) работаем командой, и мы друг друга очень хорошо дополняем. Я очень рада, что у нас сложился такой профессиональный тандем. С одной стороны, он – профессионал с точки зрения проблематики Министерства обороны РФ. Он действительно может грамотно и профессионально эти проблемы решать. С другой стороны, для своих бойцов это тот человек, на которого они опираются, которого они считают надежным плечом, к которому можно подойти и решить те вопросы, которые у них есть. Он всегда об этом говорит, что "это мои ребята, с которым я воевал, и мой сегодня долг и обязанность – им помогать"», – сказала Наталья Мельникова.

Работая в тандеме, по словам сенатора, проще найти индивидуальный подход к той или иной проблеме.

«Когда мы приняли решение проводить приемы вместе, мы понимали, что мы решаем комплексные проблемы. Проблемы участников специальной военной операции тоже комплексные. Работа начинается от психологической поддержки, от всех выплат, которые есть, до реабилитации и сопровождения их семей. Когда мы вместе эти вопросы рассматриваем, мы понимаем, что можно сделать для человека, как ему помочь, как улучшить его жизнь, что ему необходимо. Сегодня такой диалог проходит с каждым человеком, потому что каждый человек – это индивидуальность. И ситуация, в которую он попадает, тоже индивидуальна. Поэтому мы в тандеме и работаем», – подытожила Наталья Мельникова.