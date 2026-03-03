 
Общество

В Псковском округе запретили выходить на лед

0

На водоёмах Псковского муниципального округа введен запрет выхода на лед, сообщила глава округа Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

«Уважаемые жители и гости нашего муниципалитета! В связи с наступление оттепели и положительными температурами атмосферного воздуха с 3 марта на реках и озерах Псковского муниципального округа введен запрет выхода на лёд.Призываем любителей зимней рыбалки проявить осторожность и сознательность! Несмотря на кажущуюся прочность ледового покрова, в нынешних погодных условиях его структура меняется: под воздействием положительных температур, обильных осадков в виде дождя и мокрого снега лед быстро становится рыхлым и ломким, теряет прочность, образуются трещины и промоины. А значит – резко возрастает риск оказаться подо льдом со всеми вытекающими последствиями», - сказала Наталья Федорова.

Нарушение запрета влечет за собой административный штраф. Уполномоченные лица муниципальной администрации продолжат профилактическую работу, участвуя в межведомственных рейдах.

«Но игра в "кошки-мышки" с теми, кто идет на неоправданный для жизни и здоровья риск, выходя на непрочный лед, – не самоцель. Мы надеемся на сознательность граждан. Сезон подледного лова завершила весна – не рискуйте, берегите себя и своих близких!» - заключила глава.

Напомним, Выход на лед в Пскове запрещён с 2 марта.

 

