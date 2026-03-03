 
Общество

Запрет выхода на лед начал действовать в Великих Луках с 3 марта

0

Запрет выхода людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории города Великие Луки, начал действовать с 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.

«В настоящее время лёд непрочен! Несоблюдение правил безопасности на водных объектах становится причиной гибели и травматизма людей, в первую очередь рыбаков-любителей и что самое страшное – детей», - отметили в администрации.

На период таяния льда в весенний период 2026 года определены следующие места перехода пешеходов через реку Ловать:

  • мост через реку Ловать на проспекте Ленина;
  • мост через реку Ловать на объездной дороге с улицы Холмская – улица Винатовского;
  • пешеходный мост на остров Дятлинка;
  • пешеходный мост через плотину на Краснофлотской набережной.

Ранее, 2 марта, в Пскове также запретили выход на лёд и усилили патрулирование прибрежных зон.

Аналогичные меры предприняли и в Псковском муниципальном округе. Нарушение запрета влечет за собой административный штраф.

