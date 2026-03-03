Запрет выхода на лед начал действовать в Великих Луках с 3 марта

Запрет выхода людей на ледовое покрытие водных объектов, расположенных на территории города Великие Луки, начал действовать с 3 марта, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
На период таяния льда в весенний период 2026 года определены следующие места перехода пешеходов через реку Ловать:
- мост через реку Ловать на проспекте Ленина;
- мост через реку Ловать на объездной дороге с улицы Холмская – улица Винатовского;
- пешеходный мост на остров Дятлинка;
- пешеходный мост через плотину на Краснофлотской набережной.
Ранее, 2 марта, в Пскове также запретили выход на лёд и усилили патрулирование прибрежных зон.
Аналогичные меры предприняли и в Псковском муниципальном округе. Нарушение запрета влечет за собой административный штраф.