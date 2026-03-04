Юлия Пересильд с детьми вернулась домой из Дубая

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вместе с детьми благополучно вернулась в Москву из Дубая 3 марта. Об этом актриса сообщила в своём Telegram-канале, отметив, что не хотела «поднимать панику» во время пребывания в ОАЭ.
Изначально актриса не могла вылететь из Дубая из-за закрытия аэропорта.
Ситуация в Дубае обострилась в конце февраля 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран начал атаковать военные базы США в регионе, включая ОАЭ. Из-за эскалации конфликта соседние страны частично или полностью закрыли воздушное пространство, что привело к задержкам и отменам международных рейсов.
