 
Общество

Юлия Пересильд с детьми вернулась домой из Дубая

Уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд вместе с детьми благополучно вернулась в Москву из Дубая 3 марта. Об этом актриса сообщила в своём Telegram-канале, отметив, что не хотела «поднимать панику» во время пребывания в ОАЭ.

«Дорогие! Все, кто волновался. Все, кто переживал. Мы с детьми в Москве. Не хотелось поднимать никакой паники! Всё в порядке! Конечно, это были непростые 3 дня, честно! Спасибо всем, кто был на связи. Спасибо «Аэрофлоту» (Артему, представителю «Аэрофлота») и нашим летчикам и экипажу! Спасибо всем друзьям, кто беспокоился, звонил и писал! Фух! Мы дома!» — написала Юлия Пересильд.

Изначально актриса не могла вылететь из Дубая из-за закрытия аэропорта.

Ситуация в Дубае обострилась в конце февраля 2026 года после того, как США и Израиль нанесли удары по объектам в Иране. В ответ Иран начал атаковать военные базы США в регионе, включая ОАЭ. Из-за эскалации конфликта соседние страны частично или полностью закрыли воздушное пространство, что привело к задержкам и отменам международных рейсов. 

Пресс-портреты

Пересильд Юлия Сергеевна

Пересильд Юлия Сергеевна

Российская актриса театра и кино. 

