Около двадцати жителей Псковской области сейчас находятся в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «Астур» Гелена Самохвалова, сообщает ГТРК «Псков».

Все туристы приобретали туры через агентства и срок их пребывания заканчивается через неделю. По словам эксперта, власти Арабских Эмиратов приказали владельцам отелей не выселять гостей даже после окончания тура и обеспечить их всем необходимым. Если же возникла острая необходимость вернуться домой или иные проблемы, то нужно обращаться в турфирму или российское посольство.

«Критической ситуации в той стране с нашими псковичами не наблюдается. Для тех, кто улетел сам из Пскова, для родственников, надо обязательно связаться с посольством РФ, телефоны в открытом доступе. Можно позвонить в нашу ассоциацию. Мы поможем. Не надо сидеть в аэропорту, а ждать, когда вам придет смс-уведомление или по почте о ближайшем вылете», - Гелена Самохвалова. Смотрите также Псковичи оказались в числе туристов, заблокированных в ОАЭ из-за военных действий

В ночь на субботу США и Израиль начали военные действия против Ирана. Из-за массовых взаимных ударов соседние страны в целях безопасности закрыли воздушное пространство, и многочисленные туристы не смогли вернуться домой.

По разным оценкам, в Арабских Эмиратах может находиться до 50 тысяч россиян. Сейчас решается вопрос об их возвращении.

Ранее сообщалось, что уроженка Пскова, актриса Юлия Пересильд застряла в аэропорту Дубая после закрытия местными властями воздушного пространства из-за атак Ирана по военным базам США в ОАЭ.