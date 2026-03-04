 
«Семейные ценности»: Эпилепсия и семья

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Семейные ценности». 

Уже третий сезон ведущие Анастасия Туманская и Артем Татаренко выбирают самые актуальные темы, которые касаются семьи, традиционных ценностей и помогают сохранять нравственность в нашем обществе. Ведущие разбивают стереотипы и уберегают от предрассудков и ложных представлений о традиционной семье. И сегодня в центре их внимания будет непростая тема - «Эпилепсия и семья».

26 марта ежегодно отмечается «Фиолетовый день» - День больных эпилепсией. Для неискушённых умов данная болезнь звучит как приговор и вызывает в обществе насмешки или непонимание. С чем связана эта предвзятость и как ее побороть? Какие ограничения накладывает эпилепсия на человека, насколько эпилепсия совместима с семейной жизнью и могут ли страдающие от этого недуга люди стать полноценными родителями? Как эпилепсию воспринимает Русская православная церковь и как воцерковленность может помочь в проживании недуга?

На эти и другие не менее важные вопросы ответят врач-эпилептолог, главный внештатный врач паллиативной помощи министерства здравоохранения Псковской области Наталья Егорова и настоятель храма святителя Луки Крымского при Псковской городской больнице, протоиерей Василий Лупаков. 

Программа выходит при поддержке правительства Псковской области.

