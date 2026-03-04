Демонтаж новогодних украшений в Пскове завершат до конца недели

Работы по демонтажу праздничного новогоднего убранства планируют полностью завершить до конца текущей недели, сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

По словам градоначальника, коммунальные службы уже приступили к снятию праздничных декораций. Процесс организован поэтапно: сначала убирают гирлянды, затем разбирают световые инсталляции, а также готовят к хранению главную городскую ёлку.

«Все работы планируется полностью завершить до конца текущей недели. Уже к выходным город предстанет в своём привычном, лаконичном виде. А звёзды и шишки останутся радовать нас!» — отметил Борис Елкин.

Напомним, демонтаж главной городской ели Пскова начался в ночь на 4 марта.

Также в Пскове демонтировали новогодние декорации в арке в доме №7 на улице Советской.