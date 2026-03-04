Начался демонтаж главной новогодней ели Пскова

Демонтаж главной городской ели Пскова начался в ночь на 4 марта, сообщил Псковской Ленте Новостей очевидец.

Скриншот: Pskovline

На данный момент частично снята половина украшений и звезда с верхушки. Работы производились ночью.

Как сообщили в администрации города Пскова, демонтаж украшений происходит от периферии к центру города. Уже сняты некоторые растяжки на Ольгинском мосту, а на улице Некрасова украшения убраны полностью.

В прошлом году много новых декораций для областного центра закупили в рамках проекта «Рождество начинается здесь», который рассчитан на три года и реализуется при поддержке федерального центра.