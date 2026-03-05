 
Общество

Эскизы нагрудных знаков к пяти новым званиям заслуженных работников согласовали в Псковской области

Эскизы нагрудных знаков к пяти новым учрежденным званиям заслуженных работников рассмотрели в рамках заседания Геральдического совета Псковской области под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области.

«Продолжаем системную работу по расширению перечня областных наград, чтобы была возможность отметить выдающиеся заслуги специалистов отдельных профессий и отраслей. В прошлом году перечень был пополнен пятью званиями заслуженных работников: экономики, сферы услуг, промышленности, местного самоуправления и государственных органов. Эти звания отражают стратегические направления развития нашего региона, а награды позволяют отметить профессионалов, которые годами трудятся на благо Псковской области», — заметил Михаил Ведерников.

В рамках Геральдического совета рассмотрены эскизы нагрудных знаков к званиям «Заслуженный работник сферы услуг Псковской области», «Заслуженный экономист Псковской области», «Заслуженный работник государственных органов Псковской области», «Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области» и «Заслуженный работник промышленности Псковской области». Они были учреждены в ноябре прошлого года, соответствующие изменения в региональное законодательство внесены на сессии Псковского областного Собрания депутатов.

На Геральдическом совете представлены эскизы каждого из нагрудных знаков, внешний облик которых разработан с учетом единообразия всех утвержденных ранее наград. Нагрудные знаки биметаллические, в центре — символ, соответствующий определенной сфере. Участники совещания внесли свои предложения относительно внешнего облика и описания знаков.

К данным региональным наградам установлены общие требования. В частности, ими могут быть удостоены граждане, проработавшие в своей сфере не менее 10 лет. Ежегодно звания по каждому из направлений могут быть присвоены не более чем 10 гражданам.

По итогам обсуждения члены Геральдического совета согласовали эскизы нагрудных знаков. В дальнейшем будут утверждены положения о данных наградах.

