Эскизы нагрудных знаков к пяти новым званиям заслуженных работников согласовали в Псковской области

Эскизы нагрудных знаков к пяти новым учрежденным званиям заслуженных работников рассмотрели в рамках заседания Геральдического совета Псковской области под председательством губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области.
В рамках Геральдического совета рассмотрены эскизы нагрудных знаков к званиям «Заслуженный работник сферы услуг Псковской области», «Заслуженный экономист Псковской области», «Заслуженный работник государственных органов Псковской области», «Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области» и «Заслуженный работник промышленности Псковской области». Они были учреждены в ноябре прошлого года, соответствующие изменения в региональное законодательство внесены на сессии Псковского областного Собрания депутатов.
На Геральдическом совете представлены эскизы каждого из нагрудных знаков, внешний облик которых разработан с учетом единообразия всех утвержденных ранее наград. Нагрудные знаки биметаллические, в центре — символ, соответствующий определенной сфере. Участники совещания внесли свои предложения относительно внешнего облика и описания знаков.
К данным региональным наградам установлены общие требования. В частности, ими могут быть удостоены граждане, проработавшие в своей сфере не менее 10 лет. Ежегодно звания по каждому из направлений могут быть присвоены не более чем 10 гражданам.
По итогам обсуждения члены Геральдического совета согласовали эскизы нагрудных знаков. В дальнейшем будут утверждены положения о данных наградах.