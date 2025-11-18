Общество

Пять новых званий заслуженных работников хотят учредить в Псковской области

Новые звания заслуженных работников и изменение размеров единовременных пособий обсудили депутаты комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Псковского областного Собрания 19 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание

Проектом закона предлагается учредить новые звания, а именно:

«Заслуженный экономист Псковской области»;

«Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области»;

«Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области»;

«Заслуженный работник сферы услуг Псковской области»;

«Заслуженный работник промышленности Псковской области».

Звания будут присваиваться гражданам, проработавшим, как правило, не менее десяти лет в указанной сфере деятельности. В течение календарного года звания будут присваиваться не более чем десяти людям.

При присвоении званий «Заслуженный…» размер единовременного государственного пособия предлагается увеличить с 25 000 рублей до 35 000 рублей.

Также предлагается при присвоении звания «Почетный гражданин Псковской области» увеличить размер единовременного государственного пособия со 100 000 рублей до 150 000 рублей и размер ежемесячного государственного пособия с 10 000 рублей до 25 000 рублей.

При награждении орденом «За заслуги перед Псковской областью» размер единовременного государственного пособия может вырасти с 80 000 рублей до 100 000 рублей.

При награждении медалью «За заслуги перед Псковской областью» увеличить размер единовременного государственного пособия предлагают с 50 000 рублей до 80 000 рублей.

При награждении медалями «Александр Невский с дружиной», «Родительская слава Псковской области» и «Княгини Ольги» размер единовременного государственного пособия может вырасти с 30 000 рублей до 60 000 рублей.

При награждении почетными знаками «За заслуги перед Псковской областью» и «Курган Дружбы» предлагается увеличить размер единовременного государственного пособия с 25 000 рублей до 50 000 рублей.

«Очень хороший проект закона. Голосую обеими руками. Хотел бы уточнить: все промышленники туда входят? Какова процедура подачи документов?» — спросил вице-спикер Псковского областного Собрания депутатов Юрий Сорокин.

«Процедура аналогична всем остальным процедурам о наградах. Порядок и сбор документов по законодательству происходит. Количество будет не более 10 человек в год», — ответила первый заместитель начальника управления государственной службы и кадров правительства Псковской области, начальник отдела развития государственной службы Юлия Бовкина.

«Когда нужно подавать, чтобы успеть?» — поинтересовался Юрий Сорокин.

«Фактическая реализация будет к концу 2026 года, поэтому успеть можно», — сказала Юлия Бовкина.