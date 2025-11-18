Общество

Заслуженные работники промышленности и сферы услуг появятся в Псковской области

Законопроект, вносящий новые звания заслуженных работников и изменение размеров единовременных пособий приняли депутаты Псковского областного Собрания в рамках очередной 49-й сессии 20 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото: Псковское областное Собрание депутатов

В Псковской области по инициативе губернатора с 2026 года появятся новые звания:

«Заслуженный экономист Псковской области»;

«Заслуженный работник местного самоуправления Псковской области»;

«Заслуженный работник органов государственной власти Псковской области»;

«Заслуженный работник сферы услуг Псковской области»;

«Заслуженный работник промышленности Псковской области».

Присваиваться они будут специалистам, проработавшим в соответствующей сфере, как правило, не менее 10 лет. В течение календарного года может быть награждено не более 10 человек.

При присвоении новых званий, как и ранее, предусмотрено единовременное поощрение, размер которого этим же законом повышен с 25 тысяч до 35 тысяч рублей.

Одновременно увеличен размер выплат по всем другим региональным наградам, включая орден и медаль «За заслуги перед Псковской областью», медали «Княгини Ольги», «Александр Невский с дружиной» и «Родительская слава Псковской области».

Законопроект принят в двух чтениях.